Ilva, Arcelor Mittal via il 4 dicembre. I commissari presentano ricorso. Procura apre inchiesta sul recesso

Taranto. Arcelor Mittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al Governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione» dell'esercizio dello stabilimento di Taranto e delle centrali elettriche. Arcelor prevede di lasciare Taranto il Stop agli impianti dell' ex Ilva diItalia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al Governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione» dell'esercizio dello stabilimento di Taranto e delle centrali elettriche. Arcelor prevede di lasciare Taranto il

ArcelorMittal, linea dura: «Ilva spenta entro 2 mesi». Oggi il tavolo al Mise



LA LETTERA

Sarà completata entro il 4 dicembre prossimo la retrocessione dei rami d'azienda di Taranto. Lo conferma ArcelorMittal in una lettera che ha come oggetto la «sospensione dell'esercizio dello stabilimento siderurgico operato da ArcelorMittal e la parziale sospensione dell'esercizio della centrale elettrica operata da ArcelorMittal Italy Energy». Nella missiva, inviata, tra gli altri al ministero dell'Interno, Ambiente, Regione Puglia e Prefettura e Comune di Taranto, si comunica che «saranno avviate le attività finalizzate all'ordinate e graduale sospensione dell'esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto operate con modalità atte a preservare la integrità degli impianti in pendenza della retrocessione dei rami d'azienda».



«In considerazione della connessione tecnica esistente tra lo stabilimento siderurgico di Taranto e la centrale elettrica di ArcelorMittal Italy Energy, alimentata a gas siderurgici, le attività di sospensione impatteranno, inevitabilmente, anche sulle attività della centrale, che dovranno essere in parte sospese», comunica l'azienda. «Le operazioni tecniche necessarie alla sospensione potrebbero comportare fasi transitorie con possibili emissioni visibili e possibile accensione delle torce dello stabilimento siderurgico».



«Per completezza il programma di sintesi allegato alla presente include anche gli interventi la cui attuazione, secondo la tempistica di massima ivi indicata, è prevista dopo il 4 dicembre 2019, data entro cui sarà completata la retrocessione dei rami d'azienda, fermo restando che, a valle della restituzione degli impianti, ogni decisione circa la prosecuzione dell'allegato programma spetterà unicamente alle società concedenti». Il programma, informa ancora ArcelorMittal, riporta le varie fasi della sospensione nonché informazioni riguardanti le attività che coinvolgeranno i principali impianti dell'area a caldo e le utilities di stabilimento

.



«Oggi l'azienda ha vietato le ispezioni ai commissari, credo che sia un atto gravissimo che dovrà avere un'adeguata risposta», ha intanto riferito il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, a margine dell'inaugurazione del ponte elettrico Italia-Montenegro, confermando che oggi al Mise ci sarà l'incontro tra sindacati e A.Mittal.



IL RICORSO DEI COMMISSARI

È stato depositato a Milano il ricorso d'urgenza dei commissari straordinari dell'ex Ilva con cui si chiede ad ArcelorMittal di rispettare gli accordi presi in precedenza, visto che non sussisterebbero le condizione per chiedere il recesso dal contratto d'affitto. «I commissari dell'ex Ilva hanno appena depositato il ricorso cautelare e d'urgenza contro il recesso di #ArcelorMittal. Lo Stato non permetterà che l'azienda fermi tutto col rischio di compromettere gli impianti. Mittal torni al tavolo, per salvare produzione, lavoro e ambiente», scrive su Twitter il ministro Pd al Sud, Peppe Provenzano.



INCHIESTA DELLA PROCURA

Intanto la procura di Milano ha aperto un fascicolo «modello 45» (senza indagati e senza ipotesi di reato) 'per verificare la eventuale sussistenza di ipotesi di reatò nella vicenda relativa all'ex Ilva e alla querelle con ArcelorMittal. È quanto si legge in una nota firmata dal procuratore di Milano, Francesco Greco. È stata per questo data delega al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza 'per gli accertamenti preliminarì. Il procedimento, si specifica nella nota, è stato assegnato ai magistrati Romanelli, Civardi e Clerici.

LO SCIOPERO

Le organizzazioni sindacali di Fim Cisl e Fiom Cgil, le rappresentanze sindacali unitarie e tutti i lavoratori della ditta 'Pietro Lacaita', impegnati nei cantieri di Arcelor Mittal, Arsenale e Torricella di Taranto, hanno proclamato uno sciopero dalle 7 di oggi fino a fine turno dopo che l'azienda ha comunicato ufficialmente che le retribuzioni del mese di ottobre 2019 «saranno riconosciute a data da destinarsi», a causa «dei mancati pagamenti delle fatture scadute da parte della committente Arcelor Mittal». Si tratta di una condizione, spiegano i sindacati, «che non è più sopportabile dai lavoratori e dalle rispettive famiglie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

4 dicembre. I commissari dell'ex Ilva hanno depositato a Milano il ricorso d'urgenza contro il recesso dal contratto d'affitto avviato da Arcelor. La procura di Milano ha aperto una inchiesta contro ignoti.