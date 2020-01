Ilva, «l'Altoforno 2 non va spento»: il Riesame accoglie il ricorso

I giudici osservano che «il Ctr-Comitato tecnico regionale Puglia (organo deputato alla valutazione del Rapporto di sicurezza sui Top event e scenari incidentali) ha infatti espresso parere validando la stima delle 'frequenze di accadimento' dei Top event contenuta nel rapporto del 2017 e limitandosi a prescrivere 'il censimento completo delle apparecchiature soggette ad invecchiamento' e la formulazione di un successivo cronoprogramma di implementazione dei sistemi di controllo entro il 9 settembre 2020.

I consulenti RMS di Ilva hanno quantificato in sei eventi in 10.000 anni il rischio che, in presenza di un operatore, si verifichi nell'altoforno n.2 una fiammata analoga a quella che uccise Alessandro Morricella, precisando che le conseguenze varierebbero in funzione della posizione assunta dall'operatore, non preventivabile». Il custode giudiziario invece «ha stimato - viene evidenziato - in 61104 (ossia 6 eventi in 1000 anni) l'analogo rischio: a pag.5 della relazione del 5 dicembre 2019 ha ritenuto che la stima non dovesse avvalersi della positiva esperienza degli altri altiforni Ilva ove tale evento non si era mai verificato negli ultimi 50 anni, bensì dovesse attenere al solo altoforno n.2, ove si era verificato una volta in 50 anni».