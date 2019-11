​Ilva, l'attesa tra gli operai: «Aspettiamo gli eventi e poi decidiamo se mobilitarci»

di Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoTARANTO Assemblea degli operai ex Ilva qui a Taranto . Attesa per la riunione di oggi pomeriggio tra i sindacati e i vertici dell’azienda e soprattutto si aspetta che cosa verrà fuori domani dal summit a Palazzo Chigi tra Conte e la ceo si Arcelor Mittal . Farete lo sciopero? “No, aspettiamo gli eventi e poi decidiamo se mobilitarci e come”, così parlano gli operai dello stabilimento immenso di Taranto , 13 ettari di estensione, più grande di tutto il resto della città e primo Polo a inserirti o d’Europa. Il timore è che Arcelor tenga duro e confermi che entro un mese vuole andare via. Intanto la grillina ex ministra Lezzi da Roma bombarda ancora il gruppo franco-indiano (“Obbediscano alla legge che gli ha tolto lo scudo e non facciano”) ma i lavoratori le storie le fanno: “Ci siano fidati dei 5 stelle, li abbiamo votati in massa, credevano che ci aiutassero a continuare a lavorare ma in condizioni migliori e invece ci hanno traditi”. Un iscritto della Fiom - “Rosso da sempre” - sgrana gli occhi davanti a un’ipotesi tutt’altro che impossibile: “Non è che la prossima volta ci toccherà votare per Salvini?”.