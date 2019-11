Calenda: «Ilva, una follia. Il governo distrugge il Paese, Pd pedina degli interessi M5S»

di Diodato Pirone

Infuriato è dire poco. Per Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo, siamo di fronte ad un Vajont annunciato: tutti sapevano che ci saremmo fatti molto male ma nessuno ha agito. Oggi Calenda è europarlamentare di Siamo Europei, ma l'ex ministro dello Sviluppo che preparò l'ingresso di Arcelor in Ilva, benedetto poi nell'estate del 2018 dal suo successore al Mise il pentastellato Luigi Di Maio, non è tipo da contenersi e attacca a testa bassa. Chi sta facendo scappare Arcelor? «La colpa...