Ikea: 7.500 esuberi poi 11.500 assunzioni. Consegnerà a domicilio

ROMA - Ikea si riorganizza e creerà 11.500 posti di lavoro aprendo punti vendita in centro città e rafforzando l'e-commerce, la logistica e le consegne a domicilio. Ma allo stesso tempo, spiega Ikea in una nota ripresa da Bloomberg, il piano di riorganizzazione prevede 7.500 esuberi prevalentemente tra le funzioni di supporto globale. Il taglio è pari al 4,7% del numero totale di dipendenti. «Continuiamo a crescere con forza - ha commentato l'amministratore delegato Jesper Brodin - e al tempo stesso riconosciamo che il panorama del retail si sta trasformando a un ritmo che non avevamo mai visto prima».

