Bruxelles, il ministro Speranza contesta il sistema di etichettatura ​che prepara la Commissione

BRUXELLES «Ho incontrato la nuova Commissaria alla Salute Stella Kyriakides. Le ho consegnato le perplessità e la preoccupazioni italiane sul sistema dell'etichettatura dei prodotti alimentari». Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine del Consiglio dei ministri della salute Ue in corso oggi a Bruxelles. «La proposta sul cosiddetto sistema Nutriscore - ha aggiunto Speranza - è fondata su valutazioni parziali e fuorvianti».Il sistema Nutriscore «esprime un giudizio nutrizionale sul singolo prodotto senza tenere conto del suo inserimento nel quadro di una dieta complessiva bilanciata per ciascun individuo», ha spiegato il ministro. «In tal modo si mette in discussione la dieta mediterranea e i suoi benefici, scientificamente dimostrati, sulla salute delle persone. In una serie d'incontri bilaterali importanti con i ministri della Salute presenti, sullo stesso tema ho trovato interlocutori pronti all'ascolto e sensibili alla riapertura del dialogo su basi nuove». «In queste cose non si parla mai di documenti segreti ma attraverso atti ufficiali e la Commissione europea dovrà presto produrne uno», ha detto Speranza facendo riferimento alla notizia circolata nei giorni scorsi secondo cui l'esecutivo Ue starebbe lavorando a un testo finora segreto che potrebbe danneggiare l'industria agroalimentare italiana. «Nell'incontro di oggi ho chiesto che venga difesa la dieta Mediterranea, che è un pezzo fondamentale della nostra identità nazionale - ha concluso il ministro - noi siamo convinti, anche per le prove scientifiche che ci sono, che abbia una connotazione di qualità nutrizionale altissima, quindi sono stato molto fermo e deciso nel rapporto con la nuova commissaria Ue. Non possiamo accettare modelli di etichettatura che non rispettano fino in fondo le nostre prerogative e il nostro modello di dieta».