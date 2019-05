Hewlett Packard acquista Cray per 1,3 miliardi di dollari

Continua la campagna ascquisti di Hpe. La multinazionale Usa Hewlett Packard enterprise ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Cray, produttore di supercomputer, per 35 dollari ad azione in contanti, che rappresentano un premio del 17,4% rispetto alla chiusura di ieri in Borsa a 29,81 dollari. La transazione ha un valore complessivo di circa 1,3 miliardi di dollari. L'acquisizione dovrebbe essere completata nel trimestre che si concluderà nel prossimo gennaio. L'amministratore delegato di Hpe, Antonio Neri, ha spiegato che

solo analizzando la grande quantità di datì esistente potremo trovare le risposte alle sfide più importanti per medicina, cambiamento climatico, spazio e altro

. Nel premercato, Hpe guadagna lo 0,21%, mentre Cray balza del 16,64%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA