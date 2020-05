Mes, Gualtieri: «Vigileremo su assenza di condizioni, dall'Ue 200 miliardi per l'Italia»

«Sono certo che un chiarimento avverrà in tempi rapidi e la sentenza non avrà alcuna conseguenza pratica» consentendo alla Bundesbank di continuare a partecipare al Qe, ha poi spiegato il ministro, commentando la sentenza della Corte costituzionale tedesca . Secondo Gualtieri, i rilievi dei giudici «riguardano aspetti procedurali», inoltre «hanno ribadito la piena legittimità» del Pspp e «non riguardano in nessuno modo» il nuovo Pepp.

«Primo - ha detto - non riguarda in alcun modo le misure di politica monetaria assunte dalla Bce per far fronte all'emergenza Covid, compreso il programma PEPP per almeno 750 mld e le modalità della sua implementazione. Questo è molto chiaro ed è ribadito al punto 1 della sentenza». Gualtieri ha poi aggiunto che la Corte «non ha avvalorato l'accusa che il Pspp violerebbe l'articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea», ribadendone invece la «piena legittimità». I rilievi 'ultravires' al Pspp «riguardano aspetti procedurali circa le ragioni per cui è stato necessario a perseguire obiettivi di politica monetaria».

La sentenza della Corte di Karlsruhe, poi, come conseguenza operativa «chiede al governo tedesco di adoperarsi per ricevere informazioni e chiarimenti dalla Bce e il governo tedesco ha già dichiarato che si muoverà», ha spiegato Gualtieri. «Sono certo che il chiarimento avverrà in tempi rapidi, e la sentenza non avrà alcuna conseguenza pratica, consentendo alla Bundesbank di continuare ad acquistare titoli di Stato tedeschi nell'ambito del precedente Pspp».