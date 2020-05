Gran Bretagna, i sussidi a pioggia a 10 milioni di lavoratori si fermeranno definitivamente a ottobre

I sussidi a pioggia concessi dal governo britannico finora a oltre 10 milioni di persone fra lavoratori dipendenti e autonomi bloccati a causa del lockdown e per il coronavirus proseguiranno fino a ottobre compreso, ma poi il meccanismo «chiuderà poiché non può durare indefinitamente», mentre il Regno si avvia alla Fase 2 con la graduale «riapertura delle attività dell'economia». Lo ha detto oggi Rishi Sunak, cancelliere dello Scacchiere nella compagine Tory di Boris Johnson, protagonista di giornata della conferenza stampa quotidiana a Downing Street sull'emergenza.

Sunak ha confermato che il pagamento dell'80% del salario ai dipendenti costretti a casa, finanziato sino a un tetto di 2.500 sterline mensili dalle casse pubbliche per decine di miliardi totali, sarà in parte coperto radualmente anche dai datori di lavoro. Fino a luglio, ha precisato, resterà totalmente a carico dello Stato e dei contribuenti; mentre ad agosto il 70% degli stipendi sarà versato dal Tesoro e il 10 dalle aziende, e a settembre la proporzione sarà 60-20. Poi stop, ha concluso. Ultimo aggiornamento: 14:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA