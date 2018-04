Fox offre Sky News a Disney per avere ok dell'antitrust

Londra - Due rimedi anticoncentrazione alternativi tra loro proposti da Fox all'Autorità garante della concorrenza britannica (Cma) per ottenere il via libera all'acquisizione di Sky: una separazione legale del ramo d'azienda di Sky News che diventerebbe una società distinta all'interno di Sky Group oppure una cessione di Sky News a Walt Disney che si dice interessata all'acquisizione.



Twenty-First Century Fox ha spiegato di aver lavorato affinchè i rimedi a difesa dell'indipendenza editoriale di Sky News fossero tali da rispondere costruttivamente alle preoccupazioni espresse dalla Cma.



Queste nuove misure, ha sottolineato, potrebbero essere considerate necessarie dalla Cma e anche dal governo, riferendosi alle preoccupazioni espresse dal segretario di Stato per Digitale, Cultura, Media e Sport.



La misura alternativa proposta da Fox per quanto riguarda Sky News prevede la cessione di quest'ultima a Walt Disney che ha già espresso interesse all'acquisizione.



Fox detiene il 39% di Sky e continua a lavorare per finalizzare l'accordo che aveva chiuso per rilevare il 61% del gruppo di tv a pagamento, la cui cessione è ancora soggetta al via libera delle autorità regolatorie

