Dl coronavirus. bonus a famiglie con disabili, e tetto ai prezzi delle mascherine

Ultimo aggiornamento: 9 Maggio, 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è un fondo per le emergenze nazionali. Il finanziamento dei centri estivi 2020. Reddito di emergenza, bonus e nuclei familiari con disabili. La manovra di aprile, poi diventata di maggio, adesso si chiama Dl rilancio. E’ un maxi-contenitore omnibus da 767 pagine, che rassomiglia a un Milleproroghe senza esserlo, dove tutti i ministeri hanno riversato le loro proposte. Ci sono le osservazioni della Ragioneria dello Stato che in alcuni casi boccia le proposte o segnala l’assenza di coperture.Ci sono un bonus per gli hotel, il rimborso degli abbonamenti dell’autobus e del treno per i pendolari durante il periodo di lockdown e l’ipotesi di mettere un tetto al prezzo sia per le diverse tipologie di mascherine, sia per i gel disinfettanti. E poi ci sono norme per rendere più fluidi i prestiti per la liquidità alle imprese, con una stretta sui reati e l’arrivo dell’autocertificazione, e quelle per ridurre una parte dei canoni delle autostrade parametrandoli al traffico reale. Nella salute previsto il riordino della rete ospedaliera per il Covid-19, disposizione sulle remunerazioni del personale Ssn. Nella difesa arruolamento temporanea di medici e infermieri militari. Nel Mibact misure per la promozione turistica.Ma ecco il maxi-documento.