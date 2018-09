Flat-tax sui redditi alti, non solo Ronaldo: sempre più “paperoni” scelgono l’Italia

di Michele Di Branco

Non solo Ronaldo. Il neo fuoriclasse della Juve ha trovato in Italia il paradiso fiscale perduto in Spagna: fa parte dei 227 contribuenti che hanno colto la possibilità di sfruttare la generosa offerta che il nostro Paese ha scodellato sul piatto, dallo scorso anno, a chi prende residenza. Vale a dire l’applicazione di un’imposta sostitutiva di centomila euro sui redditi prodotti fuori dai confini a prescindere dal volume d’affari. Un’occasione ovviamente imperdibile per CR7, che allo stipendio che gli...