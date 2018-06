Flat tax, per le imprese tassazione secca del 15%: risparmi da 10 a 12 miliardi

di Luca Cifoni

Per le società la tassazione è già piatta: l'Ires, come del resto l'imposta esistente in precedenza (si chiamava Irpeg fino al 2004) prevede una sola aliquota fissata al 24 per cento con un provvedimento del governo Renzi. In precedenza il livello del prelievo era al 27,5, ovvero quasi 10 punti più in basso rispetto al 2000.IL RIASSETTODunque il riassetto messo in cantiere dalla maggioranza non toccherà la struttura di fondo del tributo puntando invece a realizzare un rilevantissima riduzione del prelievo: con l'aliquota che scende di 9 punti al 15 per cento il getto diminuirebbe sulla carta di oltre un terzo. Naturalmente bisognerà attendere la versione definitiva dell'intervento per valutarne la sua portata esatta, che dipenderà anche dagli gravi si imposta di cui godono i diversi settori produttivi: sgravi che potrebbero essere drasticamente ridimensionati se non cancellati del tutto.In ogni caso il gettito Ires è attualmente pari a 35 miliardi:partendo da questa cifra e ricordando che la riduzione di 3,5 punti decisa nella precedente legislatura era stata quantificata in circa 4 miliardi di minor gettito, si può ipotizzare a bocce ferme che la nuova operazione abbia un costo per lo Stato di 10-12 miliardi e che questa sia quindi la dimensione complessiva dei vantaggi per le imprese interessate. Ma la proposta fiscale (originariamente messa a punto dalla Lega) contiene anche un altro punto: il passaggio sotto un regime proporzionale o quasi anche delle imprese che non hanno la forma di società di capitali e dunque attualmente sono sottoposte a Irpef (società di persone, professionisti e così via).