La prima flat tax: benefici in vista per altri 500 mila

di Luca Cifoni

Il primo assaggio della flat tax del governo giallo-verde toccherà probabilmente non più di mezzo milione di partite Iva, che otterrebbero risparmi di imposta significativi. Per il bilancio dello Stato invece l'operazione potrebbe essere neutrale, nel senso che verrebbe finanziata tramite la cancellazione di un'altra norma già introdotta dal governo Gentiloni, la cosiddetta Iri per imprese individuali e società di persone. D'altra parte la situazione dei conti esposta dal ministro Tria ai suoi colleghi...