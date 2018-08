Vaccini, Giulia Grillo: "Nessun passo indietro". L'Ordine dei Medici avverte: "Si rispetti la scienza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Per essere iscritti ai nidi e alla scuola dell'infanzia i bambini dovranno essere vaccinati e i genitoriA dirlo è, ministro della Salute che interviene sulla delicatissima questione vaccini che tiene banco in questi giorni.L'Ordine dei medici, infatti, ha duramente bocciato l'emendamento al decreto Milleproroghe, approvato lo scorso 3 agosto, dall'Aula del Senato. -E' la posizione espressa dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri,L'emendamento, afferma,. Parole durissime quelle del virologoche su Twitter usa toni durissimi:mettendo a rischio la salute dei bambini più deboli per ingraziarsi la parte più ignorante e oscurantista del Paese. Il ministro che tace è surreale.Rinviando l'obbligo al 2019-2020, il governo ha smontato un pezzo della legge Lorenzin. Ora le opposizioni e il mondo scientifico temono che sia il primo passo verso lo scardinamento delle politiche di prevenzione.Maricorda come la proposta del rinvio sia una iniziativa parlamentare e non governativa e spiega le novità:- "Insieme al ministro dell'Istruzione garantiremo a tutti i bambini immunodepressi, quelli che non possono scegliere se vaccinarsi o meno, l'adeguata collocazione in classi in cui è assicurata la copertura vaccinale. In questo modoha aggiunto.- "Il Lazio è tra prime Regioni per coperture, bisogna continuare sempre a difendere la salute dei bambini", ha scritto sul proprio profilo Twitter il Presidente della Regione Lazio,