Fisco, con sms salva-cartelle due su tre pagano entro 30 giorni

Quasi due contribuenti su tre, che hanno chiesto ad Agenzia delle entrate-Riscossione di ricevere un messaggio sul telefonino oppure una e-mail per ricordare le scadenze dei pagamenti, versa il dovuto entro 30 giorni. E trecontribuenti su quattro 'salvanò una rateizzazione dopo essere stati avvisati del possibile rischio di decadenza.Lo fa sapere l'Agenzia delle Entrate-Riscossione facendo il bilancio del servizio Sms «Se Mi Scordo», attivo da circa 18 mesi. Al 30 giugno sono complessivamente 264.923 le iscrizioni al servizio, di cui 168.408 (63,5% del totale) riguardano il promemoria via email mentre 96.515 (36,5%) il messaggio sms. Sul totale delle iscrizioni al servizio, 114.863 (43,3%) riguardano i messaggi per le scadenze delle rateizzazioni, 101.709 (38,4%) l'arrivo di una nuova cartella o avviso e 48.351 (18,3%) le scadenze dei pagamenti della definizione agevolata.La distribuzione territoriale degli iscritti vede il Lazio in testa, con il 24,1% del totale, seguito da Lombardia (15,2%) eCampania con il 13,8% delle iscrizioni al servizio.