Fisco, Gualtieri: «Nel nuovo decreto aiuti a turismo, scuola e automotive. Proroga della cig»

Nel nuovo decreto di agosto ci saranno aiuti per «automotive, turismo e ulteriori misure a sostegno della crescita». Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione su Pnr e nuovo scostamento, confermando che ci sarà anche lo sblocco di investimenti per gli enti locali «per circa 5,5 miliardi»: «Destineremo una quota delle risorse alla scuola per facilitare e aiutare l'avvio del nuovo anno scolastico».

Le misure

sono allo studio interventi in questi giorni come la proroga di 18 settimane della cig e interventi per aiutare e sostenere le assunzioni a tempo indeterminato e alle imprese per far uscire i lavoratori dalla cig, la deroga sui contratti a termine e la proroga per il ricorso allo smart working nel settore privato, l' estensione della cig avverrà con elementi di differenziazione e selezione sulla platea delle imprese e con un contributo da parte di quelle che possono, sarà basata sui dati della e-fattura e sul diverso impatto della crisi su varie imprese». «La richiesta di scostamento serve a proseguire interventi su occupazione, fisco e liquidità, enti territoriali, istruzione e altre misure settoriali e generali in favore della crescita - prosegue il ministro -. Il Governo ritiene fondamentale proseguire e rendere più selettiva la cig e introdurre misure di sostegno alle assunzioni,e interventi per aiutare e sostenere le assunzioni a tempo indeterminato e alle imprese per far uscire i lavoratori dalla cig, la deroga sui contratti a termine e la proroga per il ricorso allo smart working nel settore privato, l' estensione della cig avverrà con elementi di differenziazione e selezione sulla platea delle imprese e con un contributo da parte di quelle che possono, sarà basata sui dati della e-fattura e sul diverso impatto della crisi su varie imprese». Sgravi al 100% per aziende che rinunciano alla Cig. Manovra da 25 miliardi, nuovo stop ai licenziamenti Autonomi e partite Iva, dal 2021 addio al saldo-acconto. Famiglie, novità assegno unico «Sono all'esame interventi per sostenere il mercato del lavoro a ripartire con assunzioni a tempo indeterminato e alle imprese a fare uscire lavoratori dalla cassa integrazione, una deroga alle norme sui contratti a termine e la proroga delle procedure semplificate per lo smart working nel privato», aggiunge Gualtieri.

1,3 miliardi per la scuola

Scartata l'ipotesi patrimoniale sugli immobili

Pronte risorse anche per la scuola: con il decreto agosto saranno infatti destinati al settore scolastico circa 1,3 miliardi. «Poco meno di un miliardo nell'anno scolastico per consentire le assunzioni a tempo determinato di docenti per ridurre il numero di studenti per classe. E ci saranno anche risorse per l'acquisto delle strutture, compresi i famosi banchi», spiega Gualtieri. «Complessivamente si tratta di risorse significative: 950 milioni saranno ripartiti un terzo e due terzi tra '20 e '21, come l'anno scolastico, e circa 300 milioni andranno per le strutture che non sono solo per i banchi con le rotelle», conclude il ministro.«Non ci sarà una patrimoniale sugli immobili». Il titolare del dicastero sottolinea, invece, che ci sarà una revisione del sistema di imposte ambientali per «incentivare la transizione ecologica». Sempre sul tema fiscale, Gualtieri ribadisce che «il contrasto all'evasione fiscale e contributiva continua a svolgere un ruolo cruciale per assicurare una maggiore equità tra le famiglie, una sana e leale concorrenza tra le imprese e un migliore funzionamento dei mercati». Su questo fronte, «proseguirà l'azione volta a incentivare i pagamenti elettronici». Più in generale, spiega il ministro, occorre una riforma del fisco che punti a semplificare «una normativa sovrapposta e frammentata che rappresenta, in generale, un intralcio alla competitività del paese».