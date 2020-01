Ferriera, referendum su accordo sindacale: vincono i Sì

TRIESTE - I lavoratori della Ferriera di Servola hanno approvato l'accordo sindacale presentato dal Gruppo Arvedi il 23 dicembre scorso al Mise. Su 513 aventi diritto al voto, attraverso un referendum 277 dipendenti hanno deciso per il 'sì' e 192 per il 'no'. L'intesa, che è parte integrante dell'Accordo di Programma, prevede al primo punto la chiusura dell'area a caldo dell'impianto siderurgico triestino. «Oggi è una giornata storica. Si tratta del miglior risultato che si potesse ottenere» questo il primo commento al termine dello spoglio da parte di Antonio Rodà della Uilm. Ultimo aggiornamento: 17:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA