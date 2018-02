Ferrari vola in Borsa: con un utile netto +26,4% si attesta a quota 537 milioni

La Ferrari ha registrato nel 2017 un utile netto adjusted in aumento del 26,4% a 537 milioni di euro. La casa di Maranello distribuirà un dividendo di 0,71 euro per azione ordinaria, per un totale di 134 milioni di euro. I ricavi sono saliti del 10% a quota 3,4 miliardi e le auto consegnate sono state 8.398. Bene i modelli a 12 cilindri. Dopo i risultati il titolo in Borsa è in forte crescita.

