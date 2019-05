Manager, uno su tre è over 55 In aumento le donne

Il calo si è fermato ma rispetto a otto anni il recupero è ancora lontano. Sono 70.572 i manager industriali in Italia, secondo i dati Inps 2018 elaborati dalla Federmanager. Sono numeri in linea con il 2017 e poco al di sotto al livelli dell'anno precedente. Ma, rispetto al 2011, ne mancano ancora all'appello 5 mila, il 7%.

Oltre un manager su tre ha più di 55 anni (il 37%), solo il 5% ne ha meno di 40. Il 72% è nell'Italia del Nord e in particolare nel Nord Ovest che, da solo, conta più della metà dei manager italiani (il 51%). Solo il 6% è al Sud e nelle Isole. Le donne manager restano una minoranza, ma in aumento: le dirigenti sono passate dall'11% dei manager nel 2011 al 14% nel 2018.

Le imprese di medio-grande dimensione stanno acquisendo nuova managerialità e il numero di manager nelle aziende con almeno un dirigente è salitto dai 4,04 del 2011 ai 4,52 del 2018. Le imprese di piccole dimensioni, invece, esprimono una domanda di competenze manageriali ancora insufficiente rispetto al trend. «L'impresa si deve managerializzare, se non vuole essere estromessa dalla competizione globale», afferma il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla. «Stiamo perdendo giovani talenti perché all'estero li trattano meglio. E stiamo sprecando le capacità industriali di un'intera parte del paese - aggiunge il presidente - il nostro Mezzogiorno, che non riesce ad essere attrattivo, per i più giovani e per i più capaci».

