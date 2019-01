Fca, il Piano investimenti sarà rivisto per colpa dell'ecotassa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Che il Ceo di Fca,abbia dichiarato che l'Azienda sta rivedendo il piano di investimenti da 5 miliardi di euro previsto per l’Italia dal 2019 al 2021 dopo il via libera all’ecotassa, precisando che il piano fu pensato prima che l’ecotassa su auto di lusso e Suv venisse introdotta in Italia, conferma le preoccupazioni che mi hanno spinto a scrivere una lettera ai parlamentari, deputati e senatori, al ministro Di Maio, chiedendo un incontro» dichiara il Presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, ma sulla stessa falsariga scrivono politici di vari schieramenti.Preoccupazioni in Italia e nello stabilimento FCA di Piedimonte San Germano, dove, ad oggi, sono prodotte le auto di punta del marchio, e dove è prevista la produzione del suv medio. «Non possiamo permettere che investimenti di vitale importanza per lo stabilimento Fca di Piedimonte San Germano, strategico non solo per il cassinate, ma per l’intera provincia di Frosinone, vadano in fumo e con essi ogni certezza occupazionale per i lavoratori. E’ il momento di unirsi a difesa del territorio: Cassino Plant non può rischiare di perdere una ulteriore occasione importante di crescita» conclude Ciacciarelli.