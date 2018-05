Busta paga da 200 euro al mese: maxi evasione fiscale per 300 dipendenti

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) -milionaria aSabbiadoro: i militari della Guardia di finanza di Udine hanno scoperto infatti 300 persone che lavoravano "in nero". Nel mirino delle Fiamme Gialle friulane una impresa che fornisce servizi diin numerose strutture ricettive turistiche non solo di Lignano ma anche di altre aree della Panisola.Le contestazioni riguardano oltre 3.700.000 euro di maggiori ricavi, Iva evasa per 1.400.000 euro e Irap per 135mila euro. Su stipendi per 1.079.000 euro, pagati "in nero" a circa 300 lavoratori, sono state contestate ritenute fiscali non operate e non versate per 248.000 euro.La documentazione acquista dalla Gdf ha fatto emergere una situazione incongrua: tutti i dipendenti regolarmente assunti avevano un contratto per sole 2 ore lavorative e ricevevano, ufficialmente, una busta paga di poco più di