Electrolux, nuovi impianti presentati ai dipendenti. Festa per i 100 anni

SUSEGANA - È iniziata oggi, con una prima ora al mattino alla quale seguirà una seconda, nel turno successivo, la presentazione ufficiale ai lavoratori del progetto dei nuovi impianti di produzione che saranno installati nello stabilimento Electrolux di Susegana. Vertici dell'azienda e delegati tecnici hanno riunito le maestranze in orario di lavoro per illustrare le caratteristiche delle nuove macchine e del modello di lavoro collegato alla loro entrata in funzione, nei prossimi mesi, con una connotazione fortemente digitalizzata della produzione. Per questo la multinazionale aveva deliberato, nei mesi scorsi, un investimento di 130 milioni nei prossimi tre anni.



L'iniziativa di informazione cade nel centenario della fondazione di Electrolux, a Stoccolma (Svezia), ad opera di Axel Wenner-Gren, venditore di aspiratori a pompa che rilevò l'azienda per la quale operava, la Elektromekaniska AB, e la Lux, produttrice di lampade a cherosene, per fonderle e dare origine alla nuova insegna. Oggi Electrolux opera con 22 impianti in Europa, di cui cinque in Italia, fattura 12 miliardi di euro ed impiega 54 mila addetti. Per le celebrazioni l'azienda ha programmato in tutto il mondo anche un'Open Day rivolto alla popolazione delle zone in cui hanno sede gli stabilimenti per sabato prossimo, 4 settembre.

