Banche, Donatella Vernisi nuovo responsabile Nordest di Monte dei Paschi

PADOVA - Donatella Vernisi è da oggi il nuovo general manager dell'area Nord Est di Banca Monte dei Paschi di Siena con sede a Padova. Vernisi, 52 anni, marchigiana, ha percorso tutta la sua carriera in Banca Mps dove lavora dal 1987. Ha ricoperto diversi ruoli nella Rete commerciale, prima in filiale e poi nelle direzioni delle strutture di coordinamento territoriali. Nel 2014 è stata nominata responsabile dell'ufficio credito e legale dell'area Antonveneta, dopo aver ricoperto lo stesso ruolo anche per le aree del centro e sud Italia. Da febbraio 2017 è stata responsabile dell'area erogazione crediti in direzione generale. «Il Triveneto e l'Emilia Romagna - ha detto Vernisi - sono il cuore pulsante e il motore dell'economia del Paese e sono pertanto orgogliosa di poter mettere a disposizione di quest' area le mie competenze. Torno nel Nord Est per unirmi alla squadra che ha tracciato fino ad ora il rilancio della Banca sul territorio e per proseguire insieme il cammino iniziato». L'area territoriale Nord Est, con competenza sulle regioni Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, comprende 336 filiali, 8 direzioni territoriali retail, 3 direzioni territoriali corporate con 37 centri corporate, enti e pmi e 2 direzioni territoriali private con 1 centro family office e 14 centri private.

