Disney assume. "Cerchiamo giovani per 4 crociere di lusso e un'isola alle Bahamas"

Quando si parla di "" è difficile non pensare a questo: lacerca personale da assumere per le sue quattro crociere su navi di lusso e per la sua isola privata alle Bahamas,Il lavoro offerto è quello di Consulente delle Attività Giovanili, il cui compito sta nel supervisionare i bambini - tra i 3 ed i 17 anni - e partecipare alle attività programmate per i più giovani a bordo delle navi e sull'isola.Il lavoro prevede inoltre di essere circondati dai, dal momento che si verrà coinvolti negli incontri con i bambini.Le navi Disney sono famose per il loro aspetto spettacolare ed i numerosi servizi a disposizione degli ospiti: da spa e piscina al salone di bellezza dove le più piccole possono essere trasformate nelle vere e proprie principesse che hanno fatto la storia dell'animazione Disney.Ecco i- Almeno due anni di esperienza recente in lavori che prevedono lo stretto contatto con i bambini- Ottime capacità comunicative, di scrittura e di organizzazione- Essere in grado di tenere sotto controllo grandi gruppi di bambini- Avere almeno 20 anni- Saper leggere, scrivere e parlare fluentemente inglese- Essere disponibili a vivere su una delle navi da crociera per un determinato periodo di tempo- Essere in grado di lavorare sette giorni a settimana, tra le 70 e le 84 ore, con tempi di pausa limitati- Aderire alle regole e ad i termini di Disney Cruise Line- Accettare di dividere una cabina con altri membri dello staff- Essere flessibili per quanto riguarda orari lavorativi, compiti e luoghi di lavoro- Saper apprezzare di lavorare in un ambiente grande, al servizio dei clienti e veloce- Apprezzare le diversità tra i membri dello staff così come tra i membri della ciurma