Dalla scuola, al mutuo, al veterinario: ecco tutte le spese detraibili solo se pagate con strumenti tracciabili

Attenzione, dal 2020 detrazioni su visite sanitarie e tante altre spese solo con pagamenti tracciabili. La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che per usufruire delle spese da portare in detrazione dall’Irpef nel 2021, da quest’anno, a partire dal 1° gennaio 2020, i pagamenti di alcune prestazioni dovranno essere effettuate con strumenti tracciabili, cioè con: bancomat, carta di credito o carte prepagate, assegni bancari e assegni circolari, bonifico bancario o postale.

Ecco quali sono le spese detraibili solo se pagate con strumenti di pagamento tracciabili:



le visite specialistiche sanitarie private

le rate del mutuo per detrarre gli interessi

le spese di intermediazione per l’acquisto della prima casa

le spese veterinarie

le spese funebri

le spese per la scuola (servizi di mensa, gite scolastiche, servizi di pre e post-scuola, assicurazioni scolastiche, ad eccezione dei libri di testo e del corredo scolastico a meno che non si tratti di dispositivi per gli alunni con difficoltà di apprendimento documentate) e per l’Università (affitto per studenti fuori sede, ecc.)

le spese per l’attività sportiva dei ragazzi tra i 5 e i 18 anni

le spese di assicurazione (vita, infortuni, ecc.)

le spese per addetti all’assistenza per non autosufficienza

le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (c.d. contributo scolastico)

l’abbonamento al trasporto pubblico locale (tessera metrebus e quant’altro)

