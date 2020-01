Detrazioni fiscali 2020, no ai contanti: ecco le spese che si potranno scaricare con carte e bonifici

Detrazioni fiscali 2020, contante addio. D'ora in poi sarà infatti sempre più conveniente usare carte e bonifici. Con la nuova legge di bilancio 2020 cambiono le regole previste per il recupero delle spese detraibili dall'Irpef. Per poterle detrarre sarà obbligatorio pagare mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale o assegni. Non sarà più possibile decurtarle se sono state effettuate con i contanti. Di seguito l'elenco delle spese a cui si applica l'obbligo dei pagamenti tracciabili.

Obbligo pagamento tracciabile.

- Spese mediche e veterinarie

- Interessi passivi mutui prima casa

- Intermediazioni immobiliari per abitazione principale

- Spese funebri

- Frequenza scuole e università

- Assicurazioni rischio morte

- Erogazioni liberali

- Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi

- Affitti studenti universitari

- Canoni relativi all'abitazione principale

- Le spese per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza

- Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale



Ultimo aggiornamento: 23 Gennaio, 10:11

- L’acquisto di medicinali e di dispositivi medici- Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale