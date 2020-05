Decreto rilancio: contributi a fondo perduto tra il 15 e il 25% delle perdite, minimo 1.000 euro

Il governo prova a stringere sul decreto rilancio: nella serata di oggi potrebbe svolgersi il preconsiglio dei ministri per "chiudere" definitivamente il testo. Intanto da una nuova bozza emergono ulteriori dettagli sui provvedimenti.

LEGGI ANCHE Gualtieri: «Imprese, aiuti versati dal fisco. Ma nessuna statalizzazione»

Contributi a fondo perduto. Saranno assegnati alle imprese con ricavi non superiori ai 5 milioni nello scorso periodo d'imposta, sulla base delle riduzioni di fatturato effettivamente subite: il fatturato di aprile 2020 dovrà risultare inferiore ai due terzi di quello dello stesso mese del 2019. L'ammontare è definito in base alle seguenti percentuali: 25 per cento della riduzione di fatturato per i soggetti con ricavi fino a 100 mila euro, 20 per cento fino a 400 mila euro e 15 per cento tra 400 mila e euro e 5 milioni. C'è comunque un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti. La richiesta va presentata all'Agenzia delle Entrate che provvede ad accreditare la somma direttamente sul conto corrente.

Rafforzamento patrimoniale medie imprese. Con l'obiettivo di rafforzare il patrimonio delle imprese con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni di euro, che abbiano subito una perdita di fatturato di almeno il 33 per cento a marzo-aprile 2020, è istituita una specifica detrazione di imposta in caso di aumento di capitale non inferiore a 250 mila euro realizzato entro la fine dell'anno: il contribuente potrà detrarre il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale, fino ad un investimento massimo di due milioni.

Riduzione bollette elettriche. Per alleviare il peso delle bollette elettriche in particolare per le piccole attività produttive e commerciali è previsto l'azzeramento delle attuali quote fisse indipendenti dalla potenza e per i clienti non domestici alimentati con potenza superiore a 3,3 kW una rideterminazione delle tariffe di rete e degli oneri generali

Abolizione definitiva clausole salvaguardia Iva. Come annunciato dal governo, il decreto rilancio conterrà la cancellazione definitiva delle cosiddette clausole di salvaguardia, che prevedono aumenti di Iva a copertura di esigenze di bilancio, e che finora erano sempre state sterilizzate anno per anno trascinandosi però nel tempo. Con l'abrogazione vengono quindi disinnescati i potenziali aumenti che avrebbero portato l'aliquota ordinaria dell'imposta al 25 per cento.

Tax credit vacanze anticipato con lo sconto. Ai nuclei familiari con reddito Isee non superiore a 35 mila euro è riconosciuto un credito d'imposta in corrispondenza delle spese per servizi turistici in ambito nazionale. Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il è fruibile nella misura del 90 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 10 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Ultimo aggiornamento: 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA