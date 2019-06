© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bonus per i mecenati delle scuole e sulle tasse per gli sportivi professionisti che vengono in Italia. Un fondo salva-opere e un salva-fornitori. Fino alla mediazione tra salva-Roma e salva-Comuni che aveva creato un vero e proprio empasse nell'iter parlamentare del decreto Crescita. Con la presentazione di un ricco pacchetto diemendamenti dei relatori e del governo, che comprende anche una stretta su affitti brevi ed evasione della tassa di soggiorno, si sbloccano i lavori delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera sul provvedimento, che sembra sempre più una manovra. Ecco in sintesi le principali novità, che saranno votate in settimana prima dell'approdo in Aula, lunedì prossimo.BONUS ASSUNZIONI A CHI FINANZIA SCUOLE SUPERIORI: ai mecenati che faranno erogazioni liberali agli istituti per il rinnovo dei laboratori per almeno 10mila euro andrà uno sconto sui contributi, che può arrivare all'esonero totale, in caso di assunzioni di studenti delle stesse scuole superiori.MEDIAZIONE SU ROMA, ARRIVA ANCHE SALVA-COMUNI: parte del debito storico (1,4 miliardi) passerà allo Stato. Ma si prevede anche l'istituzione di un fondo dove far confluire i minori esborsi per rinegoziazione dei mutui da parte dell'attuale Commissario al debito di Roma, che serviranno per i debiti delle città metropolitane. Norme ad hoc anche 'salva-Alessandrià, cui andrà anche un finanziamento di 10 milioni tra 2020 e 2021.NORMA 'SALVA-FORNITORI' MERCATONE UNO: si amplia la platea dei beneficiari del Fondo «vittime dei mancati pagamenti», cui avranno accesso anche i professionisti. I debitori potranno essere anche soggetti diversi dalle aziende. Più ampio anche il novero dei reati commessi dai debitori, che includeranno anche bancarotta, bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito.MINI-TASSI RIENTRI ANCHE A SPORTIVI: La 'mini-tassà per chi decide di trasferire la residenza in Italia si potrà applicare anche agli sportivi professionisti, ma con uno sconto un po' più basso rispetto al resto dei lavoratori 'impatriatì. Sarà tassabile il 50% del reddito (anziché il 30%). Prevista anche la creazione di un fondo ad hoc per potenziare i settori giovanili, alimentato con lo «0,5% della base imponibile».PIÙ AMPIA PLATEA RIMBORSI RISPARMIATORI: saranno escluse dal calcolo per i limiti di reddito (35mila euro) eventuali rendite erogate da fondi di previdenza complementare e le polizze vita dal patrimonio mobiliare (tetto 100mila euro).STRETTA ANTI-EVASIONE SU TASSA SOGGIORNO E AFFITTI BREVI: i Comuni potranno verificare le presenze attraverso i dati forniti per la pubblica sicurezza contro l'evasione della tassa di soggiorno. Stretta anche sugli affitti brevi, con i soggetti residenti in Italia e parte dello stesso gruppo responsabili in solido dei versamenti della cedolare secca. Arriva anche il codice identificativo unico per tutte le strutture ricettive. Chi non lo pubblicherà rischia una multa da 500 a 5000 euro.CON BANCOMAT PIÙ CHANCE DI VINCERE LOTTERIA SCONTRINI: Se si paga con carte e bancomat raddoppiano le chance di vincere alla lotteria degli scontrini. Stop alle deroghe, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi avverrà entro 12 giorni. Moratoria di 6 mesi per le sanzioni.PIÙ VANTAGGI RC AUTO A CONDUCENTI VIRTUOSI: potranno assicurare più veicoli, anche di diversa tipologia, con la classe di merito più favorevole, di cui si potrà fruire anche sede di rinnovo se non ci sono incidenti negli ultimi 5 anni.EUROPEI 2020 A ROMA, ARRIVA IL COMMISSARIO: Il commissario potrà essere nominato da Roma Capitale per accelerare le opere in vista dell'appuntamento Fifa e non avrà compensi, gettoni di presenza o indennità.