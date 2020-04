Decreto aprile, il bonus per gli autonomi potrebbe salire ad oltre 800 euro

Il governo sta lavorando al prossimo decreto di aprile per fronteggiare i danni economici legati all'emergenza coronavirus: e lo schema su cui si sta orientando l'esecutivo, con le riunioni che in questi giorni si susseguono per mettere a punto le misure e arrivare al decreto entro fine mese, comprende varie misure.



Tra i provvedimenti, ci dovrebbe essere la conferma del bonus per gli autonomi che potrebbe salire anche oltre gli 800 euro: inoltre tutti i sostegni al reddito, dalla cassa integrazione ai congedi speciali, coperti fino a giugno, e l'introduzione del reddito di emergenza.