Schema DL Scostamento-Agosto 4.8.2020 ore 23.13_05131142.pdfC’è la mini-proroga dei licenziamenti in scadenza altrimenti tra meno di due settimane. Ma c’è anche i fondo per la filiera della ristorazione e il contributo a fondo perduto per le attività dei centri storici nell’ultima bozza in circolazione del “Decreto di Agosto”. Inserita, poi, come nelle attese, la proroga di 18 settimane della cassa integrazione, divise in due tranche da 9 settimane (da richiedere tra 13 luglio e il 31 dicembre 2020), le nuove indennità per giugno e luglio ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo 8.600 euro). Ma anche l’esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono la cig, per un periodo di 4 mesi, da usufruire entro dicembre e per un limite di 8060 euro annui. A patto che si sia subita una perdita di fatturato nel primo semestre 2020. L’esonero dai contributi è previsto anche per le assunzioni a tempo indeterminato (per sei mesi e per un limite di di 8.060 euro annui.

DL AGOSTO SCARICA IL DOCUMENTO

Licenziamenti, lo stop spacca il governo: ipotesi proroga breve

LA CIG

A proposito della cig, il documento spiega che la seconda tranche di nove settimane è riconosciuta a chi abbia già fatto richiesta per la prima tranche di nove settimane e abbia registrato un calo del fatturato. In particolare, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo addizionale a seconda della perdita di fatturato tra il primo semestre 2019 e lo stesso periodo 2020. Nessun contributo è previsto invece per le imprese che hanno avuto una perdita di fatturato pari o oltre il 20% o che hanno avviato l’attività al primo gennaio 2019.

Con il DL Agosto in arrivo mezzo miliardo per l’automotive. Mise studia ulteriori misure



Proroga cig e stop ai licenziamenti. Cartelle esattoriali bloccate Dl agosto https://t.co/68a0ovB84z @leggoit — Daniele Scarpini (@DanieleScarpini) August 5, 2020



Bonus pc e internet al via, a settembre i nuovi voucher fino a 500 euro: ecco come richiederli LO STOP ALL'IMU

C'è poi lo stop alla seconda rata dell'Imu per le strutture ricettive, dagli alberghi ai campeggi e b&b, gli

stabilimenti balneari (ma anche su laghi e fiumi). Il decreto estende la misura anche alle fiere e a cinema e teatri, a patto che i proprietari siano anche i gestori delle attività. Per cinema e teatri lo stop sarà esteso

anche all'imposta dovuta per il 2021 e il 2022. CARTELLE

Viene prorogato fino al 15 ottobre lo stop alla riscossione delle cartelle esattoriali. Ad ora la sospensione della coattiva è prevista fino al 31 agosto: la proroga coprirebbe tutto il periodo dello stato d'emergenza. I PIR

Spunta anche un'altra novità sui Pir, i piani individuali di risparmio: un articolo della bozza prevede l'innalzamento da 150 a 300 mila euro del limite annuale attualmente previsto. La norma tuttavia non è ancora dettagliata. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e il direttore del Tesoro Alessandro Rivera avevano, recentemente, insistito sull'importanza di questi strumenti a sostegno degli investimenti e sull'opportunità di renderli sempre più efficaci e accessibili.

Ultimo aggiornamento: 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA