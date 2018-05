Dazi, allarme Bce: l'escalation del protezionismo minaccia l'economia mondiale

Un'escalation del protezionismo minaccerebbe l'economia globale, con gli Usa a sobbarcarsi gran parte dei danni. Lo scrive la Banca centrale europea in un capitolo del bollettino economico. «Nel caso di un significativo aumento del protezionismo, l'impatto sul commercio globale e la produzione potrebbe essere consistente», si legge nell'articolo a firma della ricercatrice Lucia Quaglietti. «L'impatto potrebbe essere particolarmente severo negli Usa». Come già evidenziato dal presidente della Bce Mario Draghi, la Bce vede nei prezzi alle importazioni e nelle aspettative degli investitori il principale canale di trasmissione di un impatto negativo innescato da una corsa a imporre dazi. «In uno scenario in cui gli Usa aumentano i dazi marcatamente sui beni importati da tutti i partner commerciali, che contrattaccherebbero simmetricamente, il risultato per l'economia mondiale sarebbe chiaramente negativo; il commercio globale e l'attività potrebbero cadere rispetto allo scenario principale».

