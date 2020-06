Taglio del cuneo fiscale, Di Maio: «Dal 1° luglio più soldi in busta paga per 16 milioni di lavoratori»

«Dal primo luglio sarà effettivo il taglio del cuneo fiscale che interesserà 16 milioni di lavoratori. Significa più soldi in busta paga, con aumenti fino a 100 euro al mese. Non sarà la rivoluzione, ma è sicuramente un importante passo avanti. Il prossimo dovrà essere una grande e ambiziosa riforma fiscale che dovrà interessare tutti, perché il tema delle tasse esiste e va affrontato con coraggio. E' l'unica strada da intraprendere per sostenere famiglie, lavoratori e imprenditori.» Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook.

