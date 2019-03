Casa, imprese e sblocca cantieri: braccio di ferro sul pacchetto Tria

di Andrea Bassi

Il pacchetto crescita del governo prende forma. Ma non senza qualche attrito, per adesso sotto traccia, all'interno della maggioranza. Luigi Di Maio, che da tempo sta lavorando alle misure pro imprese ha provato a riprendere in mano il bastone del comando dopo che, come anticipato da Il Messaggero, sul tavolo del governo è arrivato anche un pacchetto di proposte messe a punto dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Un piano disegnato in vista della scadenza del 10 aprile, la data ultima per la presentazione del Def, il...