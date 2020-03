Sarà una settimana di negoziato molto intenso tra gli sherpa dei ministri del Tesoro della zona euro. Tutto sottotraccia. Nessuno dei fronti contrapposti ha interesse a rinfocolare le polemiche e tutti si rendono conto della necessità di trovare soluzioni per evitare una rottura nel momento in cui va garantita una effettiva cooperazione per l'emergenza sanitaria e per evitare che dalla semiparalisi economica scaturisca una crisi finanziaria.Coronavirus, reddito di emergenza a 6 milioni di italiani: fondi fino a 10...

