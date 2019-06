Allarme della Corte dei Conti: «Rischi gravi da taglio choc delle tasse»

«L'indebitamento, in valore assoluto, non può essere incrementato a dismisura. Il debito italiano ha probabilmente raggiunto i limiti massimi di sostenibilità» e «ha un costo finanziario gigantesco», ha detto Avoli. «Il debito attuale finirà per colpire le generazioni future, forse addirittura tre o quattro».



Un riordino delle deduzioni fiscali e un riassetto delle tasse è una priorità, ma lo "choc fiscale" (flat tax) evocato da alcuni, senza coperture nel breve termine, «potrebbe avere ripercussioni gravi, tali da annullare o ridurre molto i benefici della rimodulazione delle aliquote».

«Il nostro Paese ha certamente le capacità per fronteggiare la grave situazione finanziaria e di bilancio» ma «queste capacità hanno bisogno di scelte coraggiose, coerenti con una strategia che preveda una serie di misure fra loro interconnesse, sapientemente cadenzate nel tempo e articolate in una pluralità di passaggi intermedi», ha continuato il procuratore nella sua requisitoria. Richiamandosi all'impegno che occorre per scalare montagne alte come le Dolomiti, quindi distribuendo «forza, impegno» e utilizzando «cautela», Avoli sottolinea che «il debito diventa sostenibile se accompagnato da scelte che diano certezza al Paese e agli investitori chiamati a sostenerlo, in attesa che si produca la ricchezza necessaria».



Sul Reddito di cittadinanza «dal rendiconto in esame non emergono naturalmente dati significativi al riguardo, anche se da molteplici fonti attendibili sembra assodato che il costo complessivo della riforma stia rispettando le previsioni ed anzi si stia mantenendo nella sua forbice più prudente».



«Elementi ulteriori di preoccupazione e nuove tensioni sembrano emergere da una attenta lettura delle tendenze della spesa statale»: il monito arriva dal presidente di coordinamento delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, Ermanno Granelli. Se si scorporano dalla spesa statale operazioni straordinarie come salvataggi bancari e imposte differite, i risultati del 2018 sono «meno rassicuranti» con un +6% di spesa pubblica sia corrente che per investimenti, aumentati «in misura considerevole» (+3 miliardi rispetto al 2017) per l'accelerazione dei contributi agli investimenti delle imprese.

«Dai dati contabili emerge con chiarezza la grave situazione di indebitamento che grava sul nostro Paese, indebitamento che ha origini lontane e che, nella sostanza, continua a crescere». A segnalarlo è stato il procuratore generale dellaAlberto Avoli, nella sua requisitoria alla cerimonia di presentazione della Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato 2018.