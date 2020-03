Alla fine decideranno i capi di Stato e di governo sul ruolo del Meccanismo europeo di stabilità e su nuovi strumenti per rafforzare le misure anticrisi. Tuttavia un passo avanti i ministri finanziari della zona euro l'hanno fatto anche se, ha indicato in serata il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, «è necessario ancora molto lavoro» sui dettagli. E, come si sa, il diavolo sta proprio nei dettagli. Centeno presenterà ai capi di stato e di governo che riuniranno i risultati della riunione di ieri....

Ultimo aggiornamento: 07:45

