Il governo ha preparato una serie di aiuti economici per imprese e famiglie per affrontare le conseguenze derivanti dall'emergenza coronavirus. Il decreto è ancora in fase di limatura, ma la sua fisionomia è delineata. Il governo per finanziare il provvedimento utilizzerà 12 dei 25 miliardi di euro autorizzati dalla Commissione europea. Ecco le principali misure che saranno varate:TasseSaranno sospesi i versamenti di lunedì 16 marzo per imprese, autonomi e professionisti chiamati a versare l'Iva...

Ultimo aggiornamento: 11:35

