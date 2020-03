Coronavirus, elenco negozi aperti: da Alimentari ed Edicole a Vigilanza e le modalità

Un elenco, nel nuovo decreto anti coronavirus, che contiene in modo diretto circa 80 voci, individuate attraverso i cosiddetti “codici Ateco”, ma evidenzia in altro modo ulteriori settori ed attività che in un modo o nell’altro sfuggono al principio del “chiudere tutto”. Naturalmente obiettivo del governo è evitare allarmi generalizzati (oltre a quelli che comunque si sono diffusi in questi giorni) e quindi rassicurare i cittadini sulla tenuta dei servizi essenziali e sulla regolarità degli approvvigionamenti. Nella lista compaiono tutti i settori imprenditoriali legati all’agricoltura all’alimentare, alla farmaceutica ma anche alle esigenze quotidiane, come la riparazione di elettrodomestici. Tutelate le attività di supporto alla produzione.

Coronavirus Italia, Conte firma il decreto, 80 attività restano aperte: ecco quali

QUI IL DECRETO

Menzionate anche l’assistenza sanitaria e l’istruzione, nonostante le scuole siano chiude ormai da ormai da oltre 15 giorni, con scarse possibilità che riaprano presto. Non compare invece il codice 61 relativo alle telecomunicazioni sia fisse che mobili. Ma questi settori, quanto mai vitali in una fase in cui buona parte della popolazione è costretta a restare a casa, non si possono naturalmente fermare e rientrano tra quelli indicati come servizi essenziali, in base alla legge del 1990 che regolamenta il diritto di sciopero in questo ambito.



Viene fatta poi un’eccezione anche per le produzioni a ciclo continuo, interrompendo le quali si correrebbe il rischio di pregiudicare la vita degli impianti o dare luogo a incidenti. Questa clausola dovrebbe essere applicata per l’Ilva di Taranto.

Farmaceutica

Per le medicine

nessun ostacolo

Altro settore considerato assolutamente essenziale è quello farmaceutico. Le farmacie continueranno naturalmente ad operare come prima, mentre tra i codici Ateco elencati nell’allegato al decreto figurano quelli relativi alla fabbricazione e al commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici. Anche in questo caso si vuole prevenire qualsiasi problema di fornitura che possa trasformarsi in un danno per i cittadini. Inoltre viene contemplata anche l’industria chimica in generale (il codice è quello relativo alla “Fabbricazione di prodotti chimici”. Questo settore è in parte collegato alla farmaceutica ma comprende anche produzioni di tipo diverso. Tra le attività ammesse rientrerebbe anche la fabbricazione di gomma e plastica.

Trasporti

In attività aerei

treni e autobus

I trasporti restano attivi nel Paese, ferme restando naturalmente le limitazioni imposte agli spostamenti dei singoli cittadini per motivi non considerati di necessità. Dunque saranno in funzione gli aerei ma anche i treni e in generale i terrestri e marittimi. Continueranno ad operare autobus e metropolitane nei centri urbani, salvo la riduzione della frequenza delle corse disposta a livello locale. Non cesserà inoltre il noleggio di mezzi di trasporto e sono assicurate anche le attività di magazzinaggio e di supporto. Naturalmente è garantito in tutto il Paese il trasporto delle merci che avviene in tutto il Paese sia su gomma con i Tir che su ferrovia. Il decreto cita inoltre i servizi postali tra le attività per le quali non ci sarà alcun blocco.

Professioni

Sì a studi legali

e commercialisti

Per le attività professionali non ci saranno sospensioni nelle prossime due settimane. Nell’elenco allegato al Dpcm compaiono, tra l’altro, le attività legali e contabili ma anche gli studi di architetti e ingegneri. Via libera anche alle consulenze ed alle “altre attività professionali scientifiche e tecniche”. I commercialisti avevano chiesto chiarezza sul proprio ruolo, aggiungendo la richiesta di cancellazione di alcune scadenze fiscali, ma è emerso che anche loro rientrano tra le attività ammesse. Aperti anche i notai. Molti studi professionali svolgono comunque la propria attività in smart working. Tra gli altri codici Ateco per cui c’è il via libera è esplicitato anche il 75 che corrisponde ai servizi veterinari.

Riparazioni

Via libera per auto

ed elettrodomestici

La possibilità di spostamenti, quando necessari in base alle altre direttive date dal governo, è garantita oltre che con i servizi pubblici e privati anche attraverso il via libera alle attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e di commercio di parti e accessori di autoveicoli. Viene poi esplicitamente menzionato tra i servizi che possono continuare ad operare quello della riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa. Non dovrebbero quindi essere criticità in caso di problemi tecnici con la attrezzature della vita quotidiana, come lavatrici e caldaie. Anche se resta tutta da verificare la disponibilità effettiva delle persone che normalmente sono impegnati in queste attività.

Telefonia e pc

Assistenza garantita

per comunicare

Discorso simile a quello delle riparazioni domestiche vale per telefonia e informatica. Smartphone e pc in questi giorni di ridotta mobilità fisica sono diventati mezzi ancora più vitali di comunicazione e di lavoro: i computer sono usati anche per le lezioni scolastiche e universitarie a distanza. Ecco quindi che nell’allegato appaiono i codici Ateco sia di “Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari” che di “Riparazione e manutenzione di computer e periferiche”. Sono inoltre menzionate anche “altre apparecchiature per le comunicazioni”. Nessun timore dunque in caso di problemi tecnici con il cellulare. Restano poi in piena attività, in quanto servizi essenziali, le aziende di tlc, che forniscono tra l’altro connettività.

Lavoro domestico

Colf e badanti

possono lavorare

Nell’ultima versione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri compare tra i codici Ateco delle attività ammesse anche il 97 relativo alle “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico”. In questa categoria rientra il lavoro di colf e badanti, sia alle dipendenze di famiglie che di entità più grandi come ad esempio gli istituti religiosi. Viene quindi riconosciuta la necessità di questo tipo di prestazione anche se in via pratica in alcuni casi i rapporti di lavoro sono di fatto stati sospesi per le precauzioni legate alla prevenzione del contagio, anche se gli spostamenti del personale interessato sono comunque permessi. Va ricordato che per il lavoro domestico non si applica la cassa integrazione.

Editoria

L’informazione c’è

edicole aperte

Tra le attività commerciali che sono rimaste aperte in questi giorni ci sono le edicole: l’informazione è considerata alla stregua di un bene di prima necessità. E naturalmente hanno proseguito la propria attività le aziende che forniscono contenuti informativi sia su carta che su altri supporti. Il provvedimento adottato ieri dal governo completa questa impostazione indicando tra le attività tutelate - rispetto al principio generale della chiusura - i “servizi di informazione e comunicazione”, il “commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali” ed anche la “fabbricazione della carta”. Non ci sarà quindi alcuna restrizione dell’offerta informativa in questa fase così delicata della vita del Paese.

Ospitalità

Non c’è chiusura

per gli alberghi

Restano aperti gli alberghi e “strutture simili”. In realtà in questi giorni più o meno in tutta Italia queste imprese hanno assistito ad un crollo delle presenze di turisti e altri viaggiatori (ad esempio per affari) a causa della diffusione dell’epidemia. Ma è stato ipotizzato un loro utilizzo in funzione diversa, ad esempio per garantire la permanenza protetta di persone in quarantena o in isolamento. Molte strutture hanno comunque chiuso o stanno valutando la chiusura. Su tutto il territorio nazionale viene naturalmente garantita l’assistenza sanitaria e in questo ambito restano aperte le case di riposo ( le cosiddette Rsa) con tutte le attenzioni legate ai rischi di ulteriore diffusione del contagio in questo ambito.

Finanza

Operative banche

e assicurazioni

Continueranno ad essere attive banche e assicurazioni: si tratta di settori che non possono essere fermati perché strettamente connessi alle attività di imprese e famiglie (i servizi finanziari sono banalmente indispensabili anche per gli acquisti di generi di prima necessità). Molte di queste imprese stanno comunque adottando modalità di lavoro agile non solo nel cosiddetto back office e nelle funzioni dirigenziali ma anche nei rapporti con i clienti. Le banche hanno invitato ripetutamente i correntisti a preferire la modalità di home banking per le operazioni essenziali (sono in attività naturalmente anche i bancomat). Le filiali permettono ancora il contatto diretto ma di solito in modo filtrato e per appuntamento.

LA LISTA COMPLETA DELLE ATTIVITÀ CHE RESTANO APERTE

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

Pesca e acquacoltura

Estrazione di carbone

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

Industrie alimentari

Industria delle bevande

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industriali

Fabbricazione di spago, corde, fune e reti

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

Fabbricazione di imballaggi in legno

Fabbricazione di carta

Stampa e riproduzione di supporti registrati

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Fabbricazione di prodotti chimici

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

Fabbricazione di articoli in gomma

Fabbricazione di articoli in materie plastiche

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Fabbricazione di attrezzatture ed articoli di vestiario protettivi di sicureazza

Fabbricazione di casse funebri

Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Raccolta, trattamento e fornitura di acque

Gestione delle reti fognarie

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

Ingegneria civile

Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

Per la sola attività di manutenzione e riparazioni di motocicli e commercio di relative parti e accessori

Commercio all'ingrosso di materie prima agricole e animali vivi

Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

Commercio all'ingrosso di di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

Trasporto marittimo e per vie d'acqua

Trasporto aereo

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

Servizi postali e attività di corriere

Alberghi e strutture simili

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attività legali e contabili

Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

Ricerca scientifica e sviluppo

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Servizi veterinari

Servizi di vigilanza privata

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

Attività di pulizia e disinfestazione

Attività dei call center

Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Istruzione

Assistenza sanitaria

Servizi di assistenza sociale residenziale

Assistenza sociale non residenziale

Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Ultimo aggiornamento: 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA