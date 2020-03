La volatilità durerà per un po' e l'incertezza pure. Ma la scommessa è resistere all'ondata di vendite del momento, che oltre al panico per l'espansione di un emergenza epocale nasconde anche una buona dose di speculazione. L'ondata di vendite è dolorosa, certo, ma lo sguardo dell'investitore deve rimane concentrato sul lungo termine. Perché vendere ora, spinti da un istinto irrazionale, può costare caro al portafoglio. Soprattutto se, come si aspettano gli esperti, dovesse...

