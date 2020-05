Inps Veneto, già pagato il 54% delle domande di Cassa integrazione in deroga

VENEZIA - In Veneto sono state 19.342 le domande pagate di cassa integrazione in deroga per Covid-19, pari al 54% del totale pervenuto all'Inps. Lo rende noto la direzione regionale dell'istituto di previdenza, precisando che la cifra corrisponde a 51.699 lavoratori, pari al 47% del numero complessivo stimato di interessati alla Cig (110.000).

Le ore di Cassa in deroga pagate sono 4.403.629. Secondo l'Inps, con questa dinamica il Veneto sarà la prima regione a completare i pagamenti della Cig in deroga. Una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceve l'accredito in conto corrente mediamente dopo 2/3 «giorni banca». Dall'inizio dell'anno, secondo quanto riferisce l'Inps, il numero complessivo di ore autorizzate in Veneto è pari a 27.987.000, una cifra paragonabile a intere annualità registrate negli scorsi anni. In tutto il 2010 le ore di Cig pagate in Veneto fu di 24.927.743, pari a 12.139 domande.

