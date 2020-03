Tutto ad un tratto i 7,5 miliardi stanziati dal governo fronteggiare l’emergenza del coronavirus non sembrano più tanti. Un miliardo di fatto è già stato impegnato per rafforzare la risposta del sistema sanitario ai ricoveri nelle sale di rianimazione e nei reparti dove si trattano le patologie respiratorie. L’emergenza economica, per qualche giorno rimasta in secondo piano rispetto a quella sanitaria, sta però riemergendo prepotentemente. Ieri il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri si...

Ultimo aggiornamento: 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA