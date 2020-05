Coronavirus fase 2, tornano al lavoro in 4,4 milioni: sono in maggioranza over 50 e al Nord

Torneranno al lavoro soprattutto gli over 50. Uno dei tanti paradossi della ripartenza. Scatterà lunedì 4 maggio la “fase 2” dell'emergenza coronavirus per 4,4 milioni di lavoratori, mentre «2,7 milioni» resteranno ancora a casa. La ripresa, però, non è esente da «paradossi»: in attività torneranno, infatti, soprattutto gli “over50', rispetto ai giovani, in prevalenza nel Nord Italia, area più esposta al contagio da Covid-19. Lo rilevano i consulenti del lavoro.

Coronavirus, donne e giovani restano a casa, il 4 maggio tornano al lavoro gli uomini (72,4%)

Coronavirus Fase 2, Richeldi (Cts): «Uscita lockdown proporzionale. Riaprire i nidi un vantaggio sociale»

Anche una ricerca di due economisti aveva rilevato che i giovani sono i grandi esclusi dalla prima fase della ripartenza insieme alle donne. Torneranno, il 4 maggio, al lavoro soprattutto gli uomini (il 73%) mentre per le donne e i giovani il “lockdown" sarà prolungato. Le attività in cui sono coinvolte le fasce di età dai 20 ai 40 anni continueranno a restare chiuse.



Ultimo aggiornamento: 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA