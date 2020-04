Covid-19, Ft: «Italia in pericolo più di quanto ammetta l'Eurozona, Paesi del Nord non valutano rischi»

Coronavirus, interessante analisi sulle prospettive di Ue e Italia sulle colonnne del Financial Times. Partendo dall'assunto che il Paese non rischia al momento una crisi di liquidità, perché la Bce «ha probabilmente garantito la possibilità di fare quest'anno debito senza grossi rischi», Wolfgang Munchau osserva che «i problemi dell'Italia sono di un'altra natura. Alla fine dello scorso anno il debito pubblico italiano era il 136% del Pil. L'Italia, nell'attuale situazione generata dall'epidemia di coronavirus, è più a rischio di default di quanto voglia ammettere l'Eurozona». L'editorialista analizza così la situazione economica e i suoi gravi pericoli, non solo per l'Italia ma per l'intera area Euro.

Conte: «Italia sola, bene scuse Ue. Mes ha brutta fama, non dimentichiamo la Grecia»



Nel decennio precedente, è cresciuto di 30 punti percentuali . Se si considera, come fa l'Fmi, che il lockdown contrarrà il Pil italiano del 2020 del 10% rispetto al 2019, il debito pregresso crescerà del 20%, e allora il rapporto debito-Pil arriverà all'180%». «Cosa dovrebbe fare l'Italia? Vedo tre possibili strade - scrive Munchau -. Le mie attese sul vertice dei leader Ue sono per un compromesso su un fondo per la ripresa. Una volta che gli applausi termineranno e si guarderà ai dettagli, i leader realizzeranno che esso non avrà rilevanza macroeconomica. Ciò renderà ancora una volta la Bce la sola istituzione Ue che conta. Il suo programma per la pandemia farà quel che serve quest'anno. Ma dopo? Il solo strumento sarà quello dell'ex presidente Mario Draghi, l'Omt, il programma mai lanciato legato alla sua promessa del 2012 di fare 'whatever it takes' per salvare l'Eurozona. Ciò consentirà alla Bce di comprare quantità illimitate del debito italiano, ma solo se l'Italia chiede l'attivazione del Mes».

, è che «non sembra che ci sia una maggioranza nel Parlamento italiano che voglia chiedere il sostegno dal Mes». Un'altra strada è che l'Italia faccia default, o chieda una ristrutturazione del debito. «Potrebbe essere compatibile con la permanenza nell'eurozona, ma questo avrebbe bisogno del coinvolgimento della Bce». Le banche nazionali, aggiunge, «sono un'altra priorità. Dal momento che detengono gran parte del debito sovrano italiano, il default potrebbe portare al loro fallimento. Ma, come afferma l'economista irlandese Karl Whelan, l'Italia potrebbe attuare un 'tagliò dei suoi bond e avere abbastanza risparmi da salvare le banche nazionalizzandole. Gli investitori verrebbero spazzati via, ma i depositi sarebbero salvi». «Infine, c'è sempre lo spettro» dell'Italexit. «Non è probabile. Ma neanche la Brexit lo era. Come accadde in Gb, gli italiani stanno iniziando a incolpare l'Ue per tutto ciò che non va. Ho sentito la storia di uno che se la prendeva con l'Olanda per i ritardi nel pagamento dell'assegno di disoccupazione. È un'accusa assurda, ovviamente. Ma il Movimento 5 Stelle potrebbe vedere un'opportunità di rivitalizzare il suo consenso in discesa giocando sul sentimento anti-Ue».

Coronavirus, Ranieri Guerra su Ricciardi: «Non ha niente a che fare con l'Oms». Lui replica

Fa bene Macron, osserva ancora Munchau, ad ammonire sulla dissoluzione dell'Ue, «ma temo che eviterà lo scontro con la Germania, scettica sugli eurobond. A meno che non li voglia fare con un gruppo ristretto di Stati, le sue minacce sono chiacchiere. Se Giuseppe Conte agirà come i suoi predecessori, accetterà un cattivo compromesso e scoprirà più tardi che i costi superano i benefici». «I paesi del Nord, quando discutono di eurobond, ne parlano come solidarietà, carità, o, nel caso olandese, come un regalo. Non li vedono come un'assicurazione contro i rischi. Non c'è in Germania e in Olanda una comprensione delle conseguenze potenzialmente catastrofiche per i loro settori finanziari e le loro economie se l'Italia fallisse. Ma quel default diventa sempre più probabile se la politica esclude alternative. Se o quando avverrà, l'eurozona non sarà pronta».

Coronavirus, mappa regione per regione: nuovi casi in calo, Emilia in controtendenza. Bene Lazio e Sicilia