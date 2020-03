Coronavirus, stretta sui trasporti: governo vara decreto

Stretta sui trasporti ferroviari. Lo stabilisce il decreto approvato dalla ministra dei trasporti Paola De Micheli. Stretta anche per i voli per Sicilia e Saredgna. E per gli aerei privati presi a noleggio. Anche qui scatteranno rigidi controlli e verifiche.

Il documento prevede l'ingresso in Italia per il personale sanitario e i lavoratori transfrontalieri per comprovate esigenze. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sicilia è sospeso. Continuano a viaggiare invece le merci.

Il governo Musumeci in raccordo con Trenitalia ha disposto la sospensione dell'80 per cento delle corse ferroviarie dell'isola. «La misura sarà operativa da domani - dice l'assessore regionale ai Trasporti, Marco Falcone - e si è resa necessaria per ridurre allo stretto indispensabile gli spostamenti di persone nella Regione via treno, così da abbattere ancora le occasioni di potenziale contagio».

