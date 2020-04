Coronavirus, la Bce accetterà in garanzia anche bond spazzatura

La Bce accetterà, come garanzia a fronte della liquidità fornita alle banche, titoli che a seguito di un downgrade non avessero più il rating d'investimento, fino ad oggi prerequisito essenziale. Lo annuncia in una nota la Bce dopo la riunione, via videoconferenza, dei governatori. La decisione vale fino a settembre 2021 e la Bce «può decidere, se necessario, ulteriori misure per continuare ad assicurare la trasmissione della politica monetaria in tutti i Paesi dell'Eurozona».

La «esenzione» dalle regole di idoneità delle attività fornite come garanzia, spiega la Bce, si applica «alle attività quotate e agli emittenti di questi attività che soddisfacevano i requisiti minimi di qualità creditizia al 7 aprile 2020», vale a dire un rating minimo pari a BBB- (al di sotto del quale si parla di junk, rating speculativo) con l'eccezione dei titoli Abs. Tutto ciò purché il loro rating resti almeno al livello BB.



Ultimo aggiornamento: 22:38

