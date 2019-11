Imu, Tasi e conti correnti: così i sindaci potranno pignorare per i mancati versamenti

di Francesco Pacifico e Michele Di Branco

Giuseppe Conte parla di fake news. Il vice ministro dell’Economia, Laura Castelli getta acqua sul fuoco spiegando che le norme sui pignoramenti non sono cambiate. Italia Viva di Matteo Renzi promette modifiche. L’articolo 96 del decreto fiscale, in realtà, estende ai Comuni per la riscossione dei tributi di loro competenza, gli stessi strumenti oggi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la vecchia Equitalia. Il principale è l’accertamento direttamente esecutivo, che accelera di molto i...