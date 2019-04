Conte: «Niente flat tax per ora, c'è da affrontare la manovra. Evitare aumento Iva»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non è il momento di parlare di riforma fiscale, la vogliamo fare ma nei prossimi mesi abbiamo una manovra da affrontare». Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con il premier tunisino Youssef Chahed, rinviando quindi in sostanza l'ipotesi divarare la flat tax voluta con insistenza dalla Lega di Matteo Salvini. «Bisogna evitare l'incremento dell'Iva», ha poi aggiunto Conte, rispondendo alle domande dei giornalisti a partire dai dati Istat sulla crescita in Italia. «Dobbiamo in prospettiva aumentare il livello di contrasto a evasione ed elusione fiscale», ha detto il premier.«L'Italia torna a crescere, il dato Istat sul Pil ci conforta molto su bontà della manovra e misure adottate, tenendo conto del contesto internazionale difficile e con le ultime misure ancora non in vigore. Ci auguriamo nel secondo semestre l'economia possa crescere in maniera sostenuta», ha sottolineato ancora Conte.