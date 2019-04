​Condono per multe e tasse locali: così Comuni e Regioni potranno "rottamare" anche Imu, Tasi e Irap

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Si amplia la possibilità di rottamare tributi locali e multe auto: nel decreto crescita che il governo dovrebbe approvare domani è apparso un articolo che dà la possibilità a Regioni e Comuni di prevedere la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse a seguito di provvedimento di ingiunzione fiscale. Si tratta di un canale alternativo a quello della riscossione tramite ruolo, previsto da una norma che risale a oltre un secolo fa: una forma di riscossione diretta che in alcuni casi può risultare più veloce. Gli enti territoriali che in passato l'hanno applicata potranno, se lo vogliono, decidere forme di rottamazione dei provvedimenti notificati da loro stessi o dai concessionari privati della riscossione (che per inciso erano esclusi dalla rottamazione ter). A livello locale saranno eventualmente decise modalità, scadenze e numero delle rate.Nel testo sono rimaste le principali misure fiscali, che rappresentano una sorta di marcia indietro rispetto ad alcune scelte della legge di Bilancio: la mini-Ires (che viene di fatto superata) il super-ammortamento voluto dal precedente esecutivo (cancellato e poi ripristinato) il credito d'imposta. Sono state inserite anche misure per favorire la rigenerazione urbana, ovvero la sostituzione di vecchi immobili con nuovi dotati di caratteristiche di risparmio energetico.