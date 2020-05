Concorsi Pa, arriva la rivoluzione: tempi dimezzati e nuovi criteri di selezione

, ha detto Fabiana Dadone, intervenendo con un video su Facebook. Si tratta, spiega,

di dislocare le prove sul territorio

, prevedendo

l'ingresso separato di piccoli gruppi, visto che grandi prove pre-selettive in un unico edificio sono impensabili

in questa fase di emergenza. Dadone ribadisce poi che

tutte le prove saranno svolte tramite supporto informatico, sia per velocizzare che per rispettare il distanziamento sociale

La ministra punta a far valere nei concorsi pubblici che verranno, nel punteggio finale, anche competenze «nuove». Si tratta delle cosiddette «soft skill», capacità «trasversali» alle diverse discipline, che non si acquisiscono semplicemente sui «libri di testo, ma con le esperienze di vita»: «vorrei che nei futuri bandi, a parità di condizione tra due candidati, nel corso della prova orale, si valuti anche la capacità di lavorare in gruppo, di adattarsi, di gestire lo stress» e se il candidato «è una persona che ha il senso dello Stato, se tiene al bene comune», spiega la ministra in un post su Facebook per chiarire le norme in arrivo sui concorsi. Misure che dovrebbero rientrare nel del Rilancio.

